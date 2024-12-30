خبر مفرح للجميع .. بالقرب من زيادة المعاشات شهر يناير 2025 “المالية تزف بشرى لأصحاب المعاشات”

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية عن زيادة المعاشات شهر يناير 2025 حيث يتم زيادة المعاشات وفقًا للقانون مع بداية كل عام جديد حيث أعلنت هيئة التأمينات الاجتماعية عن قرارها حول رفع الحد الأدنى للمعاشات وكذلك رفع الاشتراك التأميني وخلال السطور التالية نكشف كافة المعلومات حول قرار زيادة المعاشات خلال شهر يناير 2025.

زيادة المعاشات شهر يناير 2025

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة الماضية عن رفع الحد الأدنى للمعاشات حيث من المقرر أن يتم صرف معاشات شهر يناير القادم بتطبيق الحد الأدنى للمعاشات الجديد بقيمة 1495 جنيها وذلك لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من يوم 1 يناير 2025 وذلك وفق بيان هيئة التأمين الاجتماعي الشهري الصادر خلال الأيام الأخيرة الماضية ، ويأتي هذا القرار تطبيقًا لقانون لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ، وذلك وفقًا للظروف الاجتماعية التي يمر بها المواطنين كما تسعر الدولة لتحسين دخل جميع المواطنين وتوفير حياة كريمة.

موعد صرف معاشات شهر يناير 2025

أعلنت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2025 وذلك يوم الأول من يناير القادم وسيتم صرف معاشات شهر يناير بالزيادة الجديدة التي تم الاعلان عنها وذلك وفقًا لقانون المعاشات ومن الجدير بالذكر أنه يمكن الاستعلام عن معاشات شهر يناير بالزيادة الجديدة من خلال موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كما يمكن صرف معاشات شهر يناير من خلال جميع مكاتب البريد المصري أو من خلال ماكينات الصرف الآلي أو من خلال منافذ فوري وكارت ميزة.