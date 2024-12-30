خطوات تثبيت تردد قناة كراميش الجديد 2025 على القمر الصناعي نايل سات

يبحث الكثير من الأباء والأمهات خلال الفترة الاخيرة الماضية عن تردد قناة كراميش حيث تعتبر قناة كراميش من أهم قنوات الاطفال في الوطن العربي والشرق الأوسط خلال السنوات الاخيرة الماضية وتعمل قناة كراميش بصورة مستمرة على تجديد محتواها بشكل كبير ليتناسب مع أعمار جميع الأطفال وخلال السطور التالية نكشف عن تردد قناة كراميش عبر القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.

تردد قناة كراميش

تعتبر قناة كراميش من أهم قنوات الاطفال والتي تحظى بنسب مشاهدة عالية خلال السنوات الأخيرة الماضية ويحب الكثير من الاطفال قناة كراميش وذلك لما تقدمه من محتوى ترفيهي وتعليمي متميز يجذب الكثير من الأطفال وتعمل ادارة قناة كراميش بشكل كبير على تحسين ما يتم عرضه من محتوى عبر شاشتها وإليكم تردد قناة كراميش عبر الاقمار الصناعية المختلفة.

القمر الصناعي : نايل سات.

التردد : 11430

الاستقطاب : عمودي.

معامل تصحيح الخطأ : 4\3.

معدل الترميز : 27500

القمر الصناعي : عرب سات.

التردد : 11310

الاستقطاب : أفقي.

معدل الترميز : 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 4\3.

أغاني قناة كراميش الجديدة

بعد تنزيل تردد قناة كراميش يمكنكم مشاهدة الكثير من الأغاني المميزة والتي يحبها الكثير من الأطفال يفضلون قضاء أوقاتهم أمام شاشة قناة كراميش والتي تبث الكثير من الأغاني على مدار 24 ساعة وهي كالتالي.