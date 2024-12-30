سجل الآن .. عبر رابط التسجيل في مسابقة الحرس الملكي بالمغرب 2025

ازدادت عمليات البحث خلال الأيام الأخيرة الماضية عن رابط التسجيل في مسابقة الحرس الملكي حيث قامت الادارة العامة للقوات المسلحة في المغرب بالإعلان عن رابط التسجيل في مسابقة الحرس الملكي وذلك لجميع المواطنين الراغبين للانضام إلى صفوف الحرس الملكي برتبة جندي ، حيث يتم التقديم إلكترونيًا ، كما يمكن لجميع المواطنين التقدم وذلك وفق مجموعة من الشروط المحددة والتي نكشف عنها خلال السطور التالية.

رابط التسجيل في مسابقة الحرس الملكي

يبحث الكثير من المواطنين في المغرب خلال الأيام الأخيرة الماضية عن رابط التسجيل في مسابقة الحرس الملكي والتي تعد من أهم المسابقات التي تم الإعلان عنها خلال الفترة الأخيرة الماضية وإليكم جميع خطوات التقديم وكافة المستندات المطلوبة.

أولًا قم بالدخول عبر موقع التسجيل في الحرس الملكي. ثم قم بالدخول عبر أيقونة “التسجيل في مسابقة الحرس الملكي”. ثم قم بتسجيل كافة البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ثم قم برفع كافة الأوراق والمستندات المطلوبة. ثم قم بالضغط على “إرسال الطلب”.

شروط التسجيل في مسابقة الحرس الملكي

بعد التعرف على خطوات التسجيل في مسابقة الحرس الملكي يبحث الكثير من المواطنين المغربيين عن الشروط التي وضعتها الادارة العامة للقوات المسلحة في المغرب للنجاح في هذه المسابقة والانضمام إلى الحرس الملكي برتبة جندي.