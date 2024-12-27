بدون اي رسوم .. فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين 2025 “للمغتربين والمواطنين بكل سهولة”

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة الماضية حول كيفية فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين حيث يعتبر بنك الخرطوم من أهم البنوك في السودان والذي يرغب الكثير من المواطنين في السودان وخارجها في فتح حساب وقد أتاح بنك الخرطوم إمكانية فتح حساب الكترونيًا للتسهيل على المواطنين المقيمين في السودان أو خارجها وذلك لسهولة عملية التحويلات البنكية نظرًا لظروف الحرب في السودان خلال الفترة الأخيرة الماضية وخلال السطور التالية نكشف المزيد من المعلومات حول خطوات فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين.

فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين

يبحث الكثير من المواطنين السودانيين خلال الفترة الأخيرة الماضية عن كيفية فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين حيث يمكن فتح حساب بكل سهولة عن طريق الموقع الرسمي لبنك الخرطوم وذلك للتيسير عل المواطنين ويمكنكم انشاء حساب في بنك الخرطوم عن طريق الخطوات التالية.

أولًا قم بفتح الصفحة الرسمية لبنك الخرطوم. ثم قم بتسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد. قم بإدخال كلمة المرور. ثم قم باختيار اللغة الخاصة بك. قم بتسجيل جميع البيانات المطلوبة بشكل صحيح. ثم قم بالموافقة على جميع الشروط المطلوبة. ثم قم برفع كافة المستندات المطلوبة. ثم قم بالضغط على فتح حساب جديد “إرسال الطلب”.

شروط فتح حساب بنك الخرطوم اون لاين

بعد التعرف على خطوات انشاء حساب في بنك الخرطوم اونلاين يبحث الكثير من المواطنين المغتربين عن الشروط التي وضعها بنك الخرطوم لإنشاء حساب جديد وهي كالتالي.