تابع الآن MBC IRAQ.. أحدث تردد قناة MBC العراق 2026 على نايل سات وعرب سات بجودة عالية ودون انقطاع

تردد قناة MBC IRAQ على نايل سات

أهلا وسهلا بكم في مقالنا اليومي حول تردد قناة MBC IRAQ على نايل سات وعرب سات. تابعوا معنا محتواهم المتميز والدائم على هذه القمرات.

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز التصحيح الجودة/ملاحظات نايل سات 13.440 MHz امتداد 500 ميل SD بجودة عالية الجودة عادية

تردد قناة MBC IRAQ على عرب سات/بدر

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز التصحيح الجودة/ملاحظات عرب سات/بدر 13.440 MHz امتداد 500 ميل SD بجودة عالية الجودة عادية

MBC IRAQ

القناة MBC IRAQ تقدم محتوى إخباري، فن، رياضة، أفلام، وبرامج تلفزيونية متنوعة لجميع أفراد الأسرة. تم تصميمها لمن يفضلون تناول الطعام والترفيه. تستهدف فئة أعمار 15 عاماً وما فوق.

معلومات إضافية

