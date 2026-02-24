تردد قناة الأسرة الجديدة 2026 على نايل سات

تردد قناة الأسرة على نايل سات
نقدم لك خطوات مفصلة لضبط القناة:
- حدد قمر صناعي: نايل سات
- رجِّح التردد: 107.95 MHz (الاستقطاب: SBOA)
- أضف FEC: 4/5
- اخذ الترميز: 300 kb/s
- لا تقم بتعديل أي جودة أو ملاحظات إضافية
تردد قناة الأسرة على عرب سات/بدر
تعرض الأسرة على عرب سات/بدر:
القناة: (اسم القناة)
الأغراض: المحتوى التعليمي والترفيهي
الموسم: (موسم المحتوى)
الكمبيوتر: (الكود الرقمي)
خطوات للتنزيل:
أفضل أسلوب لضبط القناة بالريموت:
- ادخل علامة التبويب “البث” على الرميوت
- اكتب (“تردد القناة”)
- اضغط على زر “بديل الفتح”
- اخذ الترميز: 300 kb/s
- لا تقم بتعديل أي جودة أو ملاحظات إضافية
الاستنتاج
