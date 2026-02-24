تردد قناة الأسرة الجديدة 2026 على نايل سات

تردد قناة الأسرة الجديدة 2026 على نايل سات

تردد قناة الأسرة على نايل سات

نقدم لك خطوات مفصلة لضبط القناة:

  1. حدد قمر صناعي: نايل سات
  2. رجِّح التردد: 107.95 MHz (الاستقطاب: SBOA)
  3. أضف FEC: 4/5
  4. اخذ الترميز: 300 kb/s
  5. لا تقم بتعديل أي جودة أو ملاحظات إضافية

تردد قناة الأسرة على عرب سات/بدر

نقدم لك خطوات مفصلة لضبط القناة:

  1. حدد قمر صناعي: عرب سات/بدر
  2. رجِّح التردد: 107.95 MHz (الاستقطاب: SBOA)
  3. أضف FEC: 4/5
  4. اخذ الترميز: 300 kb/s
  5. لا تقم بتعديل أي جودة أو ملاحظات إضافية

تعرض الأسرة على عرب سات/بدر:

القناة: (اسم القناة)

الأغراض: المحتوى التعليمي والترفيهي

الموسم: (موسم المحتوى)

الكمبيوتر: (الكود الرقمي)

خطوات للتنزيل:

أفضل أسلوب لضبط القناة بالريموت:

  1. ادخل علامة التبويب “البث” على الرميوت
  2. اكتب (“تردد القناة”)
  3. اضغط على زر “بديل الفتح”
  4. اخذ الترميز: 300 kb/s
  5. لا تقم بتعديل أي جودة أو ملاحظات إضافية

