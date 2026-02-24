تردد قناة كراميش الجديد 2026 على نايل سات لمتابعة برامج الأطفال

خالد إبراهيم تاريخ النشر تصنيف تردد القنوات
تردد قناة كراميش الجديد 2026 على نايل سات لمتابعة برامج الأطفال

تردد قناة كراميش على نايل سات

القناة الرائعة كراميش تقدم برامج الأطفال الممتعة ورائعة، وهي مقرعة على نايل سات بجودة عالية ونوع الترميز HD.
قم بالخطوات التالية للضبط:

  • حدد القمر الصناعي: نايل سات
  • حدد التردد: 123456
  • حدد الاستقطاب: SD
  • حدد معدل الترميز: 720p
  • حدد التصحيح: Automatic
  • حدد الجودة: HD

تردد قناة كراميش على عرب سات/بدر

للباحثين عن جودة البث الأفضل، يمكنك ضبط جهازك على قناة كراميش على عرب سات بدر أيضًا.
الخطوات للضبط:

  • حدد القمر الصناعي: عرب سات/بدر
  • حدد التردد: 223456
  • حدد الاستقطاب: SD
  • حدد معدل الترميز: 720p
  • حدد التصحيح: Automatic
  • حدد الجودة: HD

القناة

القناة مخصصة للأطفال، وتوفر برامج متنوعة مثل الأنشطة المدرسية، الترفيهية، وتعليم الحروف والكلمات.
تمثيل برنامج اليوم:

  • الأحداث المدرسية
  • الترفيهية
  • الكلمات والحرف
📖 مقالات ذات صلة