تردد قناة كراميش على نايل سات

هل أنت متأكد من أنك تبحث عن التردد الصحيح لقناة كراميش؟ تأكد من أنه يتم ترخيص قناة Kramish على نايل سات. إذا كانت ترغب في استقبال القناة بجودة عالية، حاول استخدام جهاز استقبال بجودة HD.

تردد قناة كراميش على عرب سات/بدر

نوصي دائماً بتتبع الترددات على أكثر من قنوات. إذا كانت قناة Kramish على عرب سات أو بدر، إليك الترددات:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11477 MHz

الاستقطاب: 765 MHz

معدل الترميز: 17

التصحيح: None

الجودة: HD

الجودة/ملاحظات: تردد قوي وجودة عالية

القمر الصناعي: عرب سات/بدر

التردد: 13100 MHz

الاستقطاب: 765 MHz

معدل الترميز: 17

التصحيح: None

الجودة: HD

الجودة/ملاحظات: تردد قوي وجودة عالية