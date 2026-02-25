عاجل.. التردد الجديد لقناة بلقيس الأربعاء 25 فبراير 2026: استمع الآن إلى صوت اليمن بوضوح تام

يشهد عشاق قناة بلقيس اليمنية اهتماماً كبيراً بالبحث عن التردد الجديد، خاصةً مع التحديثات المستمرة التي تهدف إلى تحسين جودة البث وتقديم محتوى يمني أصيل. لا تدع الفرصة تفوتك للاستمتاع ببرامجكم المفضلة!

التردد الجديد لقناة بلقيس على نايل سات

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز التصحيح الجودة/ملاحظات نايل سات 11743 رأسي (Vertical) 27500 5/6 SD

التردد الجديد لقناة بلقيس على عرب سات/بدر

القمر الصناعي التردد الاستقطاب معدل الترميز التصحيح الجودة/ملاحظات عرب سات/بدر 12597 أفقي (Horizontal) 27500 3/4 SD

أهم برامج وخطوات ضبط قناة بلقيس

تتميز قناة بلقيس بتقديمها محتوى متنوعاً يعكس الثقافة اليمنية الغنية، من البرامج الحوارية والمسلسلات الدرامية إلى الأخبار والبرامج الدينية. تحظى القناة بشعبية واسعة في أوساط الجالية اليمنية في الخارج.

اضغط على زر “Menu” أو “القائمة” في جهاز الاستقبال الخاص بك. اختر “إعدادات” أو “Settings” من القائمة الرئيسية. ابحث عن خيار “تثبيت القنوات” أو “Channel Installation”. اختر “بحث يدوي” أو “Manual Search”. أدخل التردد والاستقطاب ومعدل الترميز والتصحيح المذكورين أعلاه. اضغط على “بحث” أو “Search” لبدء البحث عن القناة. بعد العثور على القناة، احفظها في قائمة القنوات الخاصة بك.

بهذه الخطوات البسيطة، يمكنك الآن الاستمتاع بمشاهدة قناة بلقيس بوضوح تام. نتمنى لكم مشاهدة ممتعة ومفيدة!