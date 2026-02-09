تردد القنوات

KARAMESH KIDES TV .. تردد قناة كراميش كيدز الجديد على نايل وعرب سات 2026

تردد قناة كراميش كيدز، والتي تتميز بأنها من القنوات المخصصة في عالم الاطفال، والتي تساعد في زيادة تنمية المهارات المختلفة التي تحافظ بشكل كبير في تطوير الذكاء الخاص بهم، من خلال مجموعة من الاغاني التي يتم عرضها على القناة بشكل مستمر، كما يمكنكم الحصول على اهم مميزات القناة والتي لا تتوافر على الأطلاق في أي قناة أخرى.

تردد قناة كراميش كيدز

أستمتع الان بالحصول على تردد قناة كراميش كيدز، وشاهد العديد من المزايا المختلفة التي تقدمها القناة بأستمرار بدون توقف أو انقطاع، كما يمكنكم الحصول على القناة من خلال البيانات المختلفة التي تشملها والتي تتمثل في الآتي ومنها:

  • تردد القناة على العرب سات هو 11430.
  • معدل الأستقطاب يكون عمودي.
  • معدل الترميز يكون 27500.
  • يشمل معامل تصحيح الخطأ 3/4.
  • الجودة ممتازة على القمر الصناعي عرب سات.
  • تردد القناة على النايل سات 11558.
  • حيث يشمل معدل الترميز 27500.
  • كما يتميز معامل تصحيح الخطأ 4/5.
  • كما تتميز الجودة الذي تشملها القناة الممتازة.

مميزات قناة كراميش كيدز

يتوافر  العديد من مميزات قناة كراميش كيدز والتي تعتبر من اهم العوامل الأساسية في تحميل القناة على التلفاز، وقد تتميز هذه المميزات في الآتي ومنها:

  • تتميز بتقديم العديد من الاغاني المختلفة التي تساعد في تسلية الأطفال في على مدار اليوم.
  • يتم تقديم العديد من المعلومات والمهارات التي تفيد الأطفال في الأعمار الأولى.
  • تساعد القناة في تطوير العقلي لجميع الأطفال من خلال القصص الطفولية التي يتم عرضها.
