عاجل: المرحلة الـ15 لعودة النازحين السوريين من لبنان تنطلق اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026.. تفاصيل صادمة ومصير آلاف العائلات!

بيروت – انطلقت اليوم الأربعاء 25 فبراير 2026، المرحلة الخامسة عشرة من خطة الحكومة اللبنانية لعودة النازحين السوريين إلى بلادهم، عبر مركز المصنع الحدودي. تأتي هذه الخطوة في ظل تزايد الضغوط الاقتصادية والأمنية على لبنان، وتصاعد المطالبات بتخفيف الأعباء عن كاهل الدولة اللبنانية.

تفاصيل المرحلة الـ15 من خطة العودة

أعلنت المديرية العامة للأمن العام اللبناني عن استعدادها لتسهيل عودة المزيد من النازحين السوريين الراغبين في العودة الطوعية إلى ديارهم. وتشمل هذه المرحلة تسجيل أسماء العائدين، وتوفير وسائل النقل الآمنة، وتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لهم.

عدد النازحين المستهدف في هذه المرحلة: 2000 عائلة سورية .

. نقاط التجمع الرئيسية: بيروت، البقاع، الشمال اللبناني .

. الإجراءات المطلوبة من العائدين: إحضار الوثائق الثبوتية، وتسجيل الأسماء في المديرية العامة للأمن العام.

ردود الفعل السياسية والحكومية

أكدت وزارة الداخلية اللبنانية على التزامها بتنفيذ خطة العودة بشكل كامل، مع مراعاة حقوق وسلامة النازحين. من جهته، صرح رئيس الحكومة اللبنانية بأن هذه الخطوة تمثل إنجازاً كبيراً للحكومة اللبنانية، وأنها ستساهم في تخفيف الأعباء عن الدولة اللبنانية.

في المقابل، أعربت بعض المنظمات الحقوقية عن قلقها بشأن أوضاع النازحين العائدين إلى سوريا، ودعت إلى ضمان حماية حقوقهم وتوفير الأمن والأمان لهم. كما طالبت بتقديم المساعدة الإنسانية اللازمة لهم في سوريا.

مستقبل ملف النازحين السوريين في لبنان

تعتبر قضية النازحين السوريين في لبنان من القضايا الشائكة والمعقدة، حيث يبلغ عددهم أكثر من مليون ونصف المليون نازح. وتسعى الحكومة اللبنانية إلى إيجاد حلول جذرية لهذه القضية، من خلال التعاون مع الحكومة السورية والمنظمات الدولية.

تأتي هذه المرحلة كجزء من جهود متواصلة لتخفيف الضغط على لبنان، مع التأكيد على أن العودة يجب أن تكون طوعية وآمنة وكريمة. يبقى مستقبل ملف النازحين السوريين في لبنان رهن التطورات السياسية والأمنية في سوريا والمنطقة.