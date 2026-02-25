عاجل.. شي جين بينغ يدعو لتعاون صيني ألماني استراتيجي في الذكاء الاصطناعي الأربعاء 25 فبراير 2026

شي جين بينغ، الرئيس الصيني، أكد على أهمية الشراكة بين الصين وألمانيا في مجال الذكاء الاصطناعي، داعياً إلى تعزيز التعاون في تطوير التقنيات المتقدمة. يأتي هذا التأكيد في ظل التنافس العالمي المتزايد في هذا القطاع الحيوي.

أهمية الشراكة الصينية الألمانية في الذكاء الاصطناعي

أشار الرئيس شي إلى أن بكين وبرلين يجب أن تكونا شريكتين في الابتكار، وأن تتبادلا الخبرات والمعرفة في مجال الذكاء الاصطناعي. هذا التعاون يهدف إلى تسريع وتيرة التطوير وتحقيق التقدم في هذا المجال.

السياسة الصينية تجاه الذكاء الاصطناعي

تعتبر الصين الذكاء الاصطناعي أولوية استراتيجية، وتستثمر بكثافة في هذا المجال. تهدف الحكومة الصينية إلى أن تصبح رائدة عالمياً في الذكاء الاصطناعي بحلول عام 2030. يشمل ذلك تطوير الخوارزميات، وتحسين البنية التحتية، وجذب المواهب.

ردود الفعل الألمانية على الدعوة

لم يصدر حتى الآن رد رسمي من الحكومة الألمانية على دعوة الرئيس شي. لكن مصادر دبلوماسية تشير إلى أن برلين ترحب بالتعاون مع الصين في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على أهمية احترام المعايير الأخلاقية وحماية البيانات.

تأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه العلاقات بين الصين وألمانيا بعض التوترات بسبب قضايا تجارية وسياسية. إلا أن كلا البلدين يدركان أهمية التعاون في المجالات التي تخدم مصالحهما المشتركة، مثل الذكاء الاصطناعي.